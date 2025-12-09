Мирний план Трампа під загрозою через позицію Зеленського – ЗМІ

Мирний план президента США Дональда Трампа опинився під загрозою зриву після того, як Володимир Зеленський заявив, що Україна не зобов’язана поступатися своїми територіями Росії. У відповідь Київ готує підтриману Європою альтернативну пропозицію, яку планує передати Вашингтону після екстреного саміту в Лондоні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні The Telegraph.

Зеленський відхилив територіальні поступки

Переглянутий мирний план мав на меті збалансувати попередню пропозицію США, яка, за оцінками експертів, була більш вигідною для Росії. Водночас жорстка позиція України щодо територіальних питань залишається головною перешкодою для просування переговорів.

Президент Володимир Зеленський відмовився погоджуватися на вимоги Росії щодо повної відмови від територій Донецької та Луганської областей. У Києві наголошують, що частина цих регіонів і надалі перебуває під контролем України, а питання територіальних поступок не розглядається.

У США визнають, що без згоди обох сторін досягти успіху в переговорах буде неможливо. Передача територій залишається ключовим каменем спотикання, через що перспективи оновленого плану перебувають у стані невизначеності.

Під час перельоту до Брюсселя президент України підкреслив, що країна не має ані юридичного, ані морального права відмовлятися від своїх територій. За його словами, це суперечить Конституції України та нормам міжнародного права.

Трамп про війну

На думку президента США, наразі Росія має значно вигіднішу позицію для переговорів. За його словами, це "без сумнівів", адже країна "набагато більша".

"Я дуже ціную народ України і військо України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе, як правило", - зауважив глава Білого дому.

Трамп переконаний, що Зеленському доведеться "приймати речі такими, якими вони є", тому що Україна програє.

"Йому доведеться зібратися і почати приймати речі такими, якими вони є. Знаєте, коли ти програєш, бо він програє. Вони втратили цілу смугу узбережжя, велику смугу узбережжя. Вони втратили багато землі, і це дуже добра земля, яку вони втратили", - сказав президент США.

За його словами, Україні необхідно погоджуватися на так званий "мирний план".

"Зеленському доведеться взяти себе в руки і прийняти наш план: Україна програє. Пункти сподобалися його людям і помічникам, але він сам досі нічого не прочитав", - наголосив очільник Білого дому.

Раніше Дональд Трамп розкритикував президента України, заявивши, що він "трохи розчарований" українським лідером. Росія нібито, за словами очільника Білого дому, погодилась на запропонований ним план врегулювання війни, тоді як Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ, який обговорили 30 листопада у Флориді.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.