Первый за пять месяцев: Украина и РФ согласовали обмен 314 военнопленными

Украинская, американская и российская делегации в ходе переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене 314 пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой со ссылкой на сообщение специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа.

"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первый такой обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам", - написал Виткофф.

По его словам, предстоит еще много работы, однако такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине. Он также анонсировал дальнейший прогресс в переговорах в ближайшие недели, не раскрывая деталей, и поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за посредничество и организацию встреч.

Как сообщалось, двусторонние переговоры между Украиной и США, а также трехсторонние консультации с участием Украины, США и России проходят 4-5 февраля в Абу-Даби. После завершения трехсторонних переговоров в среду стороны продолжили работу в формате переговорных групп.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что после трехсторонних встреч прошли дополнительные контакты украинской переговорной команды с американской стороной. По итогам доклада делегации он анонсировал обмен военнопленными в ближайшее время.

В конце января президент Украины обновил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с США и представителями РФ по достижению справедливого и стабильного мира. В нее вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник Офиса президента Александр Бевз.

Американскую сторону на переговорах представляли спецпосланники президента США Стивен Виткофф, Джаред Кушнер и Джошуа Груэнбаум, а также министр Сухопутных сил США Дэниел Дрисколл и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на уровне военного управления.