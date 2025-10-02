Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,27

41,16

EUR

48,79

48,61

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)

відбувся 69 обмін комбінований обмін полоненими
З російської неволі визволено 185 військових / Volodymyr Zelenskyy

2 жовтня відбувся 69 обмін комбінований обмін полоненими. Україна повернула 205 громадян. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового обміну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", - написав він.

Серед звільнених – воїни з Маріуполя й "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Фото 2 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 3 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 4 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 5 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 6 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 7 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 8 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 9 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 10 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 11 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 12 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)
Фото 13 — Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Нагадаємо попередній обмін полоненими відбувся 24 серпня – з російського полону вдалося визволити військових та цивільних українців. Серед звільнених був журналіст Дмитро Хилюк, який перебував у ворожому полоні з початку повномасштабної війни.

Автор:
Тетяна Гойденко