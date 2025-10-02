Україна повернула додому з полону 205 військових та цивільних (ФОТО)

2 жовтня відбувся 69 обмін комбінований обмін полоненими. Україна повернула 205 громадян. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового обміну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", - написав він.

Серед звільнених – воїни з Маріуполя й "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Нагадаємо попередній обмін полоненими відбувся 24 серпня – з російського полону вдалося визволити військових та цивільних українців. Серед звільнених був журналіст Дмитро Хилюк, який перебував у ворожому полоні з початку повномасштабної війни.