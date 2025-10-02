Украина вернула домой из плена 205 военных и гражданских (ФОТО)

2 октября состоялся 69-й обмен комбинированный обмен пленными. Украина вернула 205 граждан. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев. Часть из них обменена согласно договоренностям в Стамбуле, часть — в рамках очередного обмена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят трое – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет оказана необходимая поддержка", - написал он.

Среди уволенных – воины из Мариуполя и "Азовстали", ЧАЭС. Большинство было в плену еще с 2022 года. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что уволенные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, киевском, сумском и черниговском направлениях.

Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет.

Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Напомним, предварительный обмен пленными состоялся 24 августа – из российского плена удалось освободить военных и гражданских украинцев. Среди уволенных был журналист Дмитрий Хилюк, находившийся во вражеском плену с начала полномасштабной войны.