Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

В День Независимости состоялся обмен пленными: домой вернули военных и гражданских (ФОТО)

обмен пленными
Украинцы, вернувшиеся из российского плена / Офис президента

Сегодня, 24 августа, состоялся 68-й обмен пленными – из российского плена удалось вызволить военных и гражданских украинцев. Среди освобожденных – журналист Дмитрий Хилюк, находившийся во вражеском плену с начала полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, возвращаются домой воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Домой удалось вернуть журналиста Дмитрия Хилюка, похищенного на Киевщине в марте 2022-го.

"Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались", - подчеркнул Зеленский.

Какое количество людей удалось вернуть на этот раз, гарант не указывает.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что это был очередной этап обмена, о котором договорились в Стамбуле.

Все освобожденные защитники принадлежат к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет. Вернувшиеся военнослужащие обороняли город Мариуполь, Луганское, Донецкое, Харьковское, Запорожское, Херсонское, Николаевское, Киевское, Сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС.

Освобожденные гражданские

Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, не пошедший на сотрудничество с оккупантами.

Среди гражданских граждан также медик Сергей Ковалев из батальона «Госпитальеры», который спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе «Азовсталь».

Из российского плена вернули журналиста Марка Калиуша.

Также увидят родных попавшие в руки врага на временно оккупированных территориях и в Крыму.

Отмечено, что освобожденные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый из них пройдет медицинское обследование и лечение. Также они получат предусмотренные государством выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию общества после длительной изоляции в российской неволе.

Напомним, 14 августа состоялся 67-й обмен пленными. Тогда из российского плена удалось освободить 33 военных и 51 гражданского украинца.

Автор:
Светлана Манько