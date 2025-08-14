Запланована подія 2

Состоялся новый обмен: в Украину из плена вернулись 84 военных и гражданских (ФОТО)

освобождены из плена
Освобождены из плена 14 августа. Фото: Коордштаб по вопросам обращения с военнопленным

Сегодня, 14 августа, состоялся 67-й обмен пленными – из российского плена удалось освободить 33 военных и 51 гражданского украинца.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленным.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней – его лишили свободы в Донецкой области еще в 2014 году", – информирует пресс-служба штаба.

В Украину вернулись граждане, которых оккупанты удерживали и осуждали с 2016 по 2021 годы. Среди них  три женщины из Донецкой и Луганской областей, одна из которых работала учительницей начальных классов и была лишена свободы в 2019 году. Также освобожден 27-летний мужчина, незаконно заключенный еще в 2016-м , когда ему было всего 18 лет.

Домой вернулись и военные — защитники гарнизона Мариуполя, воины Военно- морских сил и Государственной пограничной службы. Среди них — десять офицеров и две пары родных братьев, которых удерживали с весны 2022 года. Многие освобожденные имеют серьезные проблемы со здоровьем и инвалидность. Самому младшему из них — 26 лет, а самому старшему — 74, из которых семь последних он провел в российской тюрьме.

"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена. Благодарим также всех привлеченных государственных структур за помощь и совместную работу. Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в штабе.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Координационный штаб, ГУР, Офис президента, спецслужбы, работающие ради возвращения украинцев, а также ОАЭ — за помощь в этом обмене.

Напомним, обмен пленными значительно улучшился после переговоров Украины и страны-агрессора в Стамбуле. Последний раунд прошел 23 июля.

Автор:
Наталия Гуленцова