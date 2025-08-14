Запланована подія 2

Відбувся новий обмін: в Україну з полону повернулися 84 військових і цивільних (ФОТО)

звільнені з полону
Звільнені з полону 14 серпня. Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненим

Сьогодні, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими – з російського полону вдалося визволити 33 військових та 51 цивільного українця. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році", – інформує пресслужба штабу.

В Україну повернулися громадяни, яких окупанти утримували та засуджували з 2016 по 2021 роки. Серед них — три жінки з Донецької та Луганської областей, одна з яких працювала вчителькою початкових класів і була позбавлена волі у 2019 році. Також визволено 27-річного чоловіка, незаконно ув’язненого ще у 2016-му, коли йому було лише 18 років.

Додому повернулися й військові — захисники гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них десять офіцерів і дві пари рідних братів, яких утримували з весни 2022 року. Багато звільнених мають серйозні проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Наймолодшому з них — 26 років, а найстаршому — 74, з яких сім останніх він провів у російській в’язниці.

"Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу. Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу", – додали в штабі.

Президент Володимир Зеленський подякував Координаційному штабу, ГУР, Офісу президента, спецслужбам, які працюють заради повернення українців, а також ОАЕ — за допомогу в цьому обміні. 

Нагадаємо, обмін полоненими значно покращився після переговорів України та країни-агресорки у Стамбулі. Останній раунд відбувся 23 липня.

Автор:
Наталія Гулєнцова