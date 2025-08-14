Відбувся новий обмін: в Україну з полону повернулися 84 військових і цивільних (ФОТО)

Сьогодні, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими – з російського полону вдалося визволити 33 військових та 51 цивільного українця.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році", – інформує пресслужба штабу.

В Україну повернулися громадяни, яких окупанти утримували та засуджували з 2016 по 2021 роки. Серед них — три жінки з Донецької та Луганської областей, одна з яких працювала вчителькою початкових класів і була позбавлена волі у 2019 році. Також визволено 27-річного чоловіка, незаконно ув’язненого ще у 2016-му, коли йому було лише 18 років.

Додому повернулися й військові — захисники гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них – десять офіцерів і дві пари рідних братів, яких утримували з весни 2022 року. Багато звільнених мають серйозні проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Наймолодшому з них — 26 років, а найстаршому — 74, з яких сім останніх він провів у російській в’язниці.

"Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу. Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу", – додали в штабі.

Президент Володимир Зеленський подякував Координаційному штабу, ГУР, Офісу президента, спецслужбам, які працюють заради повернення українців, а також ОАЕ — за допомогу в цьому обміні.

Нагадаємо, обмін полоненими значно покращився після переговорів України та країни-агресорки у Стамбулі. Останній раунд відбувся 23 липня.