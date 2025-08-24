У День Незалежності відбувся обмін полоненими: додому повернули військових та цивільних (ФОТО)

Сьогодні, 24 серпня, відбувся 68-й обмін полоненими – з російського полону вдалося визволити військових та цивільних українців. Серед звільнених - журналіст Дмитро Хилюк, який перебував у ворожому полоні з початку повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, повертаються додому воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Додому вдалося повернути журналіста Дмитра Хилюка, якого викрали на Київщині в березні 2022-го.

"Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - наголосив Зеленський.

Яку саме кількість людей вдалося повернути цього разу, гарант не вказує.

Наймолодшому звільненому військовому – 26 років, найстаршому – 62 роки.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що це був черговий етап обміну, про який домовилися в Стамбулі.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС.

Звільнені цивільні

Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь».

З російського полону повернули журналіста Марка Каліуша.

Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях та в Криму.

Наймолодшому звільненому цивільному — 28 років, найстаршому — 65 років.

Зазначається, що визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Україна та Росія продовжують обмінюватися полоненими, домовившись про це на переговорах у Туреччині.

Нагадаємо, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими. Тоді з російського полону вдалося визволити 33 військових та 51 цивільного українця.