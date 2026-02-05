Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (ФОТО)

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией — домой вернулись 157 украинцев, в том числе военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также гражданские.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года.

Президент подчеркнул, что этот обмен стал возможным после длительной паузы и поблагодарил всех, кто работает над обменами и пополняет обменный фонд на фронте. Он отметил решимость украинских воинов, без которой такие операции были бы невозможны.

"Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", — подчеркнул президент.

В Координационном штабе добавили, что это 71 обмен и его особенностью является то, что удалось вернуть домой 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению". Возраст старейшего освобожденного сегодня защитника – 63 года.

Напомним, последний обмен прошел 2 октября. Украина вернула 205 граждан. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев. Часть из них обменена согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного обмена.

Также известно, что в Абу-Даби Украина договорилась с РФ об обмене 314 пленными.