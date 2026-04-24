Из плена РФ возвращаются 193 украинца – состоялся очередной обмен

Украина и РФ провели обмен: вернули 193 защитника / Офис президента

В рамках очередного обмена Украина возвращает домой 193 своих защитников – военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, полиции и Госспецтрансслужбы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Обмен пленными

Защитники обороняли Украину в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях. Отмечается, что работа по обменам продолжается постоянно, а возвращение каждого украинца из плена остается одним из ключевых приоритетов.

Также благодарность высказана всем подразделениям, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда, а также международным партнерам, способствующим процессу освобождения пленных.

В Коордштабе добавили, что сегодняшняя мера стала продолжением Пасхального обмена и реализации соответствующих договоренностей.

Особенностью нынешнего обмена стало возвращение из российского плена украинских военных 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями. Большинство уволенных длительное время незаконно содержались на территории Чечни. По части из них российской стороной были сфабрикованы уголовные дела, являющиеся прямым нарушением Женевских конвенций.

Среди уволенных есть как солдаты и сержанты, так и несколько офицеров.

Самому молодому освобожденному воину – 24 года. Он попал в плен в Донецком направлении в 2023 году. Старшему защитнику – 60 лет. Два военных встретят свой день рождения уже на родной земле.

Напомним, 11 апреля в канун Пасхи состоялся 72-й обмен пленными. Домой удалось вернуть 175 военных и семь гражданских.

Автор:
Ольга Опенько