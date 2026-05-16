Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина вернула еще 528 тел погибших военных

Украина вернула еще 528 тел погибших военных
Украина вернула еще 528 тел погибших военных

По результатам очередных репатриационных мер в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов и специалисты экспертных учреждений проведут комплекс необходимых процедур по установлению личности каждого погибшего. Идентификация будет включать судебно-медицинские и другие экспертизы.

В Координационном штабе отметили, что репатриацию удалось провести благодаря совместной работе представителей сил безопасности и обороны, правоохранительных органов и профильных государственных учреждений.

Напомним, 9 апреля в Украину вернули тела 1000 погибших в рамках очередных репатриационных мероприятий. Следователи и эксперты проводят необходимые процедуры для идентификации, после чего тела передадут семьям для захоронения.

Автор:
Татьяна Гойденко