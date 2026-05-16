Украина вернула еще 528 тел погибших военных

По результатам очередных репатриационных мер в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов и специалисты экспертных учреждений проведут комплекс необходимых процедур по установлению личности каждого погибшего. Идентификация будет включать судебно-медицинские и другие экспертизы.

В Координационном штабе отметили, что репатриацию удалось провести благодаря совместной работе представителей сил безопасности и обороны, правоохранительных органов и профильных государственных учреждений.

Напомним, 9 апреля в Украину вернули тела 1000 погибших в рамках очередных репатриационных мероприятий. Следователи и эксперты проводят необходимые процедуры для идентификации, после чего тела передадут семьям для захоронения.