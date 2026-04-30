Банки збільшують кредитування бізнесу, але понад половину припадає на Київ

Кредитний портфель бізнесу в Україні наприкінці березня 2026 року зріс до 811,5 млрд грн, що на 1,9% більше, ніж у лютому. Водночас річне зростання залишається помірним — лише 0,9%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови фінкомітету Данила Гетманцева.

Попри загальне збільшення обсягів кредитування, ключовою проблемою залишається різка регіональна диспропорція. На Київ і область припадає 54,23% усього кредитного портфеля, тоді як на 10 прифронтових областей — лише 21,87%.

Розрив у фінансуванні є суттєвим. Обсяг кредитів бізнесу в столичному регіоні перевищує показники окремих прифронтових областей у десятки разів. Зокрема, у порівнянні з Харківською областю — у 15,6 рази, з Миколаївською — у 23,7 рази, із Сумською — у понад 70 разів, а з Херсонською — більш ніж у 360 разів.

Водночас фіксується поступове вирівнювання структури кредитування. За рік частка прифронтових регіонів у загальному портфелі зросла майже на 4 відсоткових пункти — до 21,87%, тоді як частка Києва скоротилася більш ніж на 9 в.п.

Це свідчить про поступове розширення доступу бізнесу до фінансування в регіонах, що працюють у складних безпекових умовах. Банки почали активніше кредитувати компанії поблизу лінії фронту, однак ці темпи залишаються недостатніми для системного вирівнювання ситуації.

Додатковим обмеженням є загалом низький рівень проникнення бізнес-кредитування в економіку. У 2025 році співвідношення валових кредитів до ВВП становило лише 9,8%, що значно нижче за показники попередніх років.

Експерти вважають, що частка кредитування прифронтового бізнесу має зрости до 25–30% у найближчі два роки. Це критично важливо як для підтримки поточної економічної активності, так і для майбутнього відновлення постраждалих регіонів.

Кредитування бізнесу поступово зростає, але залишається нерівномірним. Без розширення фінансування прифронтових регіонів відновлення економіки буде обмеженим.

Нагадаємо, українські банки у березні 2026 року наростили кредитний портфель на 2,4% до 1,26 трлн грн, тоді як обсяг депозитів скоротився на 0,5% - до 3,16 трлн грн.