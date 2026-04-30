Банки увеличивают кредитование бизнеса, но более половины приходится на Киев

Кредитный портфель бизнеса в Украине в конце марта 2026 вырос до 811,5 млрд грн, что на 1,9% больше, чем в феврале. В то же время годовой рост остается умеренным — всего 0,9%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы финкомитета Даниила Гетманцева.

Несмотря на всеобщее увеличение объемов кредитования, ключевой проблемой остается резкая региональная диспропорция. На Киев и область приходится 54,23% всего кредитного портфеля, тогда как на 10 прифронтовых областей – всего 21,87%.

Разрыв в финансировании существенный. Объем кредитов бизнеса в столичном регионе превышает показатели отдельных прифронтовых областей в десятки раз. В частности, по сравнению с Харьковской областью — в 15,6 раза, с Николаевской — в 23,7 раза, с Сумской — более чем в 70 раз, а с Херсонской — более чем в 360 раз.

В то же время фиксируется постепенное выравнивание структуры кредитования. За год доля прифронтовых регионов в общем портфеле выросла почти на 4 процентных пункта - до 21,87%, тогда как доля Киева сократилась более чем на 9 п.п.

Это свидетельствует о постепенном расширении доступа бизнеса к финансированию в регионах, работающих в сложных условиях безопасности. Банки начали активнее кредитовать компании вблизи линии фронта, однако эти темпы остаются недостаточными для системного выравнивания ситуации.

Дополнительным ограничением является низкий уровень проникновения бизнес-кредитования в экономику. В 2025 году соотношение валовых кредитов к ВВП составило лишь 9,8%, что значительно ниже показателей предыдущих лет.

Эксперты считают, что доля кредитования прифронтового бизнеса должна возрасти до 25–30% в ближайшие два года. Это критически важно как для поддержания текущей экономической активности, так и для предстоящего восстановления пострадавших регионов.

Кредитование бизнеса постепенно растет, но остается неравномерным. Без расширения финансирования прифронтовых регионов восстановление экономики будет ограничено.

Напомним, украинские банки в марте 2026 года нарастили кредитный портфель на 2,4% до 1,26 трлн грн., тогда как объем депозитов сократился на 0,5% - до 3,16 трлн грн.