Українці та бізнес активніше беруть кредити: банки показали різке зростання портфеля

Чисті гривневі кредити бізнесу та населення в Україні у квітні 2026 року продовжили зростати високими темпами.

За даними банківського сектору, чистий гривневий кредитний портфель бізнесу у платоспроможних банках у квітні зріс на 34% у річному вимірі. Кредитування населення збільшилося ще швидше — на 35% рік до року.

У банківському секторі наголошують, що для оцінки реальної динаміки необхідно враховувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою. Валові показники залишаються під впливом масштабного списання старих непрацюючих кредитів державними банками, яке відбулося у грудні 2025 року. Тоді було списано понад 170 млрд грн проблемної заборгованості.

Попри це банки не скорочували кредитну активність, а навпаки продовжили нарощувати фінансування бізнесу та населення.

Оперативні дані також свідчать про стабільне зростання коштів клієнтів на рахунках у банках.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб у квітні зріс на 20% у річному вимірі. Приріст коштів бізнесу та небанківських фінансових установ пришвидшився до 14%.

Зростання кредитування та депозитів свідчить про поступове відновлення банківської активності в Україні, а також про збереження довіри клієнтів до банківської системи попри воєнні ризики та економічну невизначеність.

Зауважимо, попри те, що банки фіксують зростання попиту бізнесу на кредити, фокус зміщується від пільгових програм з державною підтримкою до комбінованих рішень на ринкових умовах.