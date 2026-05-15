Штучний інтелект навчить громади залучати кошти: коли DREAM запустить першого чат-асистента

Державна система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний штучний інтелект. Перший його функціонал буде представлено влітку. Цей інструмент допоможе українським громадам безпосередньо розібратися в методології планування, щоб якісно підготувати портфель проєктів для залучення коштів від міжнародних партнерів.

"На першому етапі у ШІ буде "освітня" функція", ми запроваджуємо асистента, який допомагатиме чітко роз’яснити громаді, що таке напрям інвестування, як сформувати свій середньостроковий план, як пріоритезувати інвестиції, як розділяти публічні інвестиції та капітальні видатки. Тобто це буде у форматі чат-асистенту, якого ми кастомізуємо виключно на українських проєктах і методології", – повідомив керівник проєктного офісу DREAM Віктор Нестуля.

За його словами, зараз спостерігається нестача якісних проєктів, тому команда офісу не лише відбирає релевантні заявки серед поданих до системи DREAM, а й самостійно генерує додаткові навчальні проєкти.

У перспективі інструмент розвиватиметься до асистента підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та проведення експертної оцінки. ШІ допомагатиме в аналізі, верифікації даних та надаватиме рекомендації громадам щодо підвищення якості ТЕО. Запуск першого функціоналу заплановано на липень цього року.

Це дозволить громадам зайти у наступний цикл планування інвестицій на період 2028–2034 років. Якісно сформований портфель проєктів підвищує ймовірність залучення коштів як із державного бюджету України, так і від міжнародних партнерів.

Про DREAM

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — це державна цифрова екосистема України, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відновлення, модернізації та розбудови, створюючи прозорий та підзвітний процес від ініціювання до реалізації. Платформа дозволяє громадам створювати проєкти, залучати фінансування від міжнародних та державних партнерів, а також надає громадський контроль над усіма етапами будівництва, забезпечуючи довіру до процесу відбудови.

Нагадаємо, у серпні минулого року Міністерство розвитку офіційно спростувало неправдиві заяви, які поширює російська пропаганда, про нібито успішний злам цифрової платформи DREAM.