Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,97

43,90

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Штучний інтелект навчить громади залучати кошти: коли DREAM запустить першого чат-асистента

Віктор Нестуля
Керівник проєктного офісу DREAM Віктор Нестуля / Фото: facebook.com/vnestulia

Державна система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний штучний інтелект. Перший його функціонал буде представлено влітку. Цей інструмент допоможе українським громадам безпосередньо розібратися в методології планування, щоб якісно підготувати портфель проєктів для залучення коштів від міжнародних партнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На першому етапі у ШІ буде "освітня" функція", ми запроваджуємо асистента, який допомагатиме чітко роз’яснити громаді, що таке напрям інвестування, як сформувати свій середньостроковий план, як пріоритезувати інвестиції, як розділяти публічні інвестиції та капітальні видатки. Тобто це буде у форматі чат-асистенту, якого ми кастомізуємо виключно на українських проєктах і методології", – повідомив керівник проєктного офісу DREAM Віктор Нестуля.

За його словами, зараз спостерігається нестача якісних проєктів, тому команда офісу не лише відбирає релевантні заявки серед поданих до системи DREAM, а й самостійно генерує додаткові навчальні проєкти.

У перспективі інструмент розвиватиметься до асистента підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та проведення експертної оцінки. ШІ допомагатиме в аналізі, верифікації даних та надаватиме рекомендації громадам щодо підвищення якості ТЕО. Запуск першого функціоналу заплановано на липень цього року.

Це дозволить громадам зайти у наступний цикл планування інвестицій на період 2028–2034 років. Якісно сформований портфель проєктів підвищує ймовірність залучення коштів як із державного бюджету України, так і від міжнародних партнерів.

Про DREAM

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — це державна цифрова екосистема України, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відновлення, модернізації та розбудови, створюючи прозорий та підзвітний процес від ініціювання до реалізації. Платформа дозволяє громадам створювати проєкти, залучати фінансування від міжнародних та державних партнерів, а також надає громадський контроль над усіма етапами будівництва, забезпечуючи довіру до процесу відбудови.

 Нагадаємо, у серпні минулого року Міністерство розвитку офіційно спростувало неправдиві заяви, які поширює російська пропаганда, про нібито успішний злам цифрової платформи DREAM.

Автор:
Тетяна Ковальчук