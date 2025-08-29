"Витоку даних не було": Мінрозвитку спростовує інформацію про злам системи DREAM хакерами РФ

Міністерство розвитку офіційно спростовує неправдиві заяви, які поширює російська пропаганда, про нібито успішний злам цифрової платформи DREAM. Інформація, яку подають як "злиту", є відкритими даними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Жодного несанкціонованого доступу чи витоку даних не відбулося. Інформація, яку російські хакери намагаються видати за вкрадену, є повністю публічною і доступною для кожного користувача на офіційному сайті системи", — зазначили у міністерстві.

Інформація, яку російські хакери видають за викрадену, є публічними даними. Вона доступна для всіх користувачів на офіційному сайті системи через відкритий програмний інтерфейс (API). Відкритість — це один із ключових принципів роботи DREAM, що забезпечує прозорість та підзвітність управління публічними інвестиціями.

Ці відкриті дані активно використовують громадські організації, журналісти та аналітики для посилення контролю за державними інвестиціями. Прозорість у цій сфері є важливою умовою для вступу України до Європейського Союзу та зміцнення довіри міжнародних партнерів у процесі відбудови.

Спроби агресора видати відкриті дані за результати "зламу" не є новими. Подібну тактику російські хакери вже використовували щодо інших українських державних систем, зокрема ProZorro та ProZorro.Продажі. Це чергова спроба дискредитувати цифрові досягнення України та поширити дезінформацію.

Про DREAM

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — це державна цифрова екосистема України, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відновлення, модернізації та розбудови, створюючи прозорий та підзвітний процес від ініціювання до реалізації. Платформа дозволяє громадам створювати проєкти, залучати фінансування від міжнародних та державних партнерів, а також надає громадський контроль над усіма етапами будівництва, забезпечуючи довіру до процесу відбудови.

