Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Утечки данных не было": Минразвития опровергает информацию об изломе системы DREAM хакерами РФ

хакер
Министерство развития опровергло излом DREAM. / Freepik

Министерство развития официально опровергает ложные заявления, распространяемые российской пропагандой, о якобы успешном изломе цифровой платформы DREAM. Информация, представляемая как "слитая", является открытыми данными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

"Никакого несанкционированного доступа или утечки данных не произошло. Информация, которую российские хакеры пытаются выдать за украденную, полностью публична и доступна для каждого пользователя на официальном сайте системы", — отметили в министерстве.

Информация, выданная российскими хакерами за похищенную, является публичными данными. Она доступна всем пользователям на официальном сайте системы через открытый программный интерфейс (API). Открытость – один из ключевых принципов работы DREAM, обеспечивающий прозрачность и подотчетность управления публичными инвестициями.

Эти открытые данные активно используют общественные организации, журналисты и аналитики для усиления контроля над государственными инвестициями. Прозрачность в этой сфере является важным условием вступления Украины в Европейский Союз и укрепления доверия международных партнеров в процессе восстановления.

Попытки агрессора выдать открытые данные за результаты "взлома" не являются новыми. Подобную тактику российские хакеры уже использовали в отношении других украинских государственных систем, в частности ProZorro и ProZorro. Это очередная попытка дискредитировать цифровые достижения Украины и распространить дезинформацию.

О DREAM

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — государственная цифровая экосистема Украины, которая обеспечивает единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления, модернизации и развития, создавая прозрачный и подотчетный процесс от инициирования до реализации. Платформа позволяет общинам создавать проекты, привлекать финансирование от международных и государственных партнеров, а также обеспечивает общественный контроль над всеми этапами строительства, обеспечивая доверие к процессу восстановления.

Ранее сообщалось, что их акеры на заказ и за денежное вознаграждение осуществляют кибератаки на украинских нотариусов посредством рассылки опасных электронных писем .

Автор:
Татьяна Ковальчук