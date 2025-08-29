"Утечки данных не было": Минразвития опровергает информацию об изломе системы DREAM хакерами РФ

Министерство развития официально опровергает ложные заявления, распространяемые российской пропагандой, о якобы успешном изломе цифровой платформы DREAM. Информация, представляемая как "слитая", является открытыми данными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

"Никакого несанкционированного доступа или утечки данных не произошло. Информация, которую российские хакеры пытаются выдать за украденную, полностью публична и доступна для каждого пользователя на официальном сайте системы", — отметили в министерстве.

Информация, выданная российскими хакерами за похищенную, является публичными данными. Она доступна всем пользователям на официальном сайте системы через открытый программный интерфейс (API). Открытость – один из ключевых принципов работы DREAM, обеспечивающий прозрачность и подотчетность управления публичными инвестициями.

Эти открытые данные активно используют общественные организации, журналисты и аналитики для усиления контроля над государственными инвестициями. Прозрачность в этой сфере является важным условием вступления Украины в Европейский Союз и укрепления доверия международных партнеров в процессе восстановления.

Попытки агрессора выдать открытые данные за результаты "взлома" не являются новыми. Подобную тактику российские хакеры уже использовали в отношении других украинских государственных систем, в частности ProZorro и ProZorro. Это очередная попытка дискредитировать цифровые достижения Украины и распространить дезинформацию.

О DREAM

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — государственная цифровая экосистема Украины, которая обеспечивает единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления, модернизации и развития, создавая прозрачный и подотчетный процесс от инициирования до реализации. Платформа позволяет общинам создавать проекты, привлекать финансирование от международных и государственных партнеров, а также обеспечивает общественный контроль над всеми этапами строительства, обеспечивая доверие к процессу восстановления.

Ранее сообщалось, что их акеры на заказ и за денежное вознаграждение осуществляют кибератаки на украинских нотариусов посредством рассылки опасных электронных писем .