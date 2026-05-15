Искусственный интеллект научит общины привлекать средства: когда DREAM запустит первого чат-ассистента

Государственная система управления публичными инвестициями DREAM будет обладать собственным искусственным интеллектом. Первый его функционал будет представлен летом. Этот инструмент поможет украинским общинам напрямую разобраться в методологии планирования, чтобы качественно подготовить портфель проектов для привлечения средств от международных партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе в ИИ будет "образовательная" функция", мы внедряем ассистента, который будет помогать четко разъяснить общине, что такое направление инвестирования, как сформировать свой среднесрочный план, как приоритетизовать инвестиции, как разделять публичные инвестиции и капитальные расходы. То есть, это будет в формате чат-ассистента, которого мы кастомизируем исключительно на украинских проектах и методологии», – сообщил руководитель проектного офиса DREAM Виктор Нестуля.

По его словам, сейчас наблюдается нехватка качественных проектов, поэтому команда офиса не только отбирает релевантные заявки среди поданных в систему DREAM, но и самостоятельно генерирует дополнительные учебные проекты.

В перспективе инструмент будет развиваться до ассистента подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и проведения экспертной оценки. ИИ будет помогать в анализе, верификации данных и рекомендации общинам по повышению качества ТЭО. Запуск первого функционала запланирован на июль этого года.

Это позволит общинам войти в следующий цикл планирования инвестиций на период 2028-2034 годов. Качественно сформированный портфель проектов повышает возможность привлечения средств как из государственного бюджета Украины, так и от международных партнеров.

О DREAM

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) — государственная цифровая экосистема Украины, которая обеспечивает единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления, модернизации и развития, создавая прозрачный и подотчетный процесс от инициирования до реализации. Платформа позволяет общинам создавать проекты, привлекать финансирование от международных и государственных партнеров, а также обеспечивает общественный контроль над всеми этапами строительства, обеспечивая доверие к процессу восстановления.

Напомним, в августе прошлого года Министерство развития официально опровергло ложные заявления, которые распространяет российская пропаганда, о якобы успешном изломе цифровой платформы DREAM.