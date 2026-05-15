Украинцы и бизнес активнее берут кредиты: банки показали резкий рост портфеля

Чистые гривневые кредиты бизнеса и населения в Украине в апреле 2026 продолжили расти высокими темпами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистика от НБУ .

По данным банковского сектора, чистый гривневый кредитный портфель бизнеса в платежеспособных банках в апреле вырос на 34% в годовом исчислении. Кредитование населения увеличилось еще быстрее – на 35% год к году.

В банковском секторе подчеркивают, что для оценки реальной динамики необходимо учитывать чистые кредиты по надзорной статистике. Валовые показатели остаются под влиянием масштабного списания старых неработающих кредитов государственными банками в декабре 2025 года. Тогда было списано более 170 млрд. грн. проблемной задолженности.

Несмотря на это, банки не сокращали кредитную активность, а наоборот продолжили наращивать финансирование бизнеса и населения.

Оперативные данные также свидетельствуют о стабильном росте средств клиентов на счетах в банках.

Объем гривневых средств физических лиц в апреле вырос на 20% в годовом исчислении. Прирост средств бизнеса и небанковских финансовых учреждений ускорился до 14%.

Рост кредитования и депозитов свидетельствует о постепенном восстановлении банковской активности в Украине, а также о сохранении доверия клиентов к банковской системе, несмотря на военные риски и экономическую неопределенность.

Заметим, что несмотря на то, что банки фиксируют рост спроса бизнеса на кредиты, фокус смещается от льготных программ с государственной поддержкой к комбинированным решениям на рыночных условиях.