НБУ приблизил банковское регулирование к нормам ЕС: что изменилось

Кредитование в Украине растет высокими темпами / Pexels

Совет по финансовой стабильности обновил Стратегию развития кредитования и Стратегию развития ипотечного кредитования. Изменения должны усилить поддержку экономики в условиях полномасштабной войны, расширить доступ бизнеса к кредитам и приблизить банковское регулирование Украины к стандартам ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кредитование в Украине

Обновление стратегий направлено на усиление уже достигнутого эффекта от развития кредитования и дополнение действующих механизмов новыми решениями в ответ на вызовы, вызванные полномасштабной войной.

В Совете по финансовой устойчивости также оценили ход реализации Стратегии развития кредитования. В настоящее время выполнено около 60% предусмотренных мер, что уже дало положительный результат для финансового сектора и экономики.

В частности, в Украине фиксируют стабильный и динамичный рост кредитования. Кроме того, расширился доступ к финансированию для критически важных отраслей, включая энергетику, оборонно-промышленный комплекс, а также бизнес, работающий на территориях устойчивости.

В Национальном банке отмечают, что регулятор не только реализовывал предусмотренные стратегией меры, но и интегрировал поддержку кредитной активности в собственную систему принятия решений. В частности, речь идет о постепенном внедрении требований к капиталу по стандартам ЕС с переходным периодом и гибкий подход к использованию буферов капитала.

В результате банковское регулирование Украины стало значительно ближе к европейским нормам. За последние два года уровень регуляторной эквивалентности по ЕС вырос с 49% до 78%. В то же время это не отразилось негативно на способности банков кредитовать экономику — наоборот, темпы кредитования существенно ускорились.

Отметим, что недавно НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований в случае ухудшения их финансового положения.

Автор:
Ольга Опенько