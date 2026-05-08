НБУ прогнозирует возврат мигрантов и рост зарплат в Украине

Национальный банк Украины прогнозирует постепенное улучшение ситуации на рынке труда в ближайшие годы. Ожидается сокращение безработицы, рост зарплат и разворот миграционных тенденций с возвращением украинцев из-за границы с 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Когда украинцы вернутся домой

Ситуация на рынке труда в Украине будет постепенно улучшаться, в частности благодаря изменению миграционных тенденций в ближайшие годы.

По оценкам Национального банка, в 2026 году чистый отток населения составит около 200 тыс. человек. В то же время, уже с 2027 года ожидается начало постепенного возвращения мигрантов (приблизительно 100 тыс. человек), а в 2028 году этот процесс может ускориться до 500 тыс. человек. Это связано со снижением рисков безопасности и улучшением экономической ситуации.

На фоне восстановления экономической активности рынок труда потребует дополнительной рабочей силы. Высокий спрос на работников будет способствовать дальнейшему снижению безработицы и росту заработных плат.

НБУ прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 10% в текущем году, а в последующие годы будет удерживаться на уровне около 9%. В то же время, реальные зарплаты могут вырасти более чем на 11% в 2026 году и на 6–7% ежегодно в 2027–2028 годах.

