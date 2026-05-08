Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ прогнозирует возврат мигрантов и рост зарплат в Украине

мигранты
Возвращение мигрантов изменит экономику Украины / Depositphotos

Национальный банк Украины прогнозирует постепенное улучшение ситуации на рынке труда в ближайшие годы. Ожидается сокращение безработицы, рост зарплат и разворот миграционных тенденций с возвращением украинцев из-за границы с 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Когда украинцы вернутся домой

Ситуация на рынке труда в Украине будет постепенно улучшаться, в частности благодаря изменению миграционных тенденций в ближайшие годы.

По оценкам Национального банка, в 2026 году чистый отток населения составит около 200 тыс. человек. В то же время, уже с 2027 года ожидается начало постепенного возвращения мигрантов (приблизительно 100 тыс. человек), а в 2028 году этот процесс может ускориться до 500 тыс. человек. Это связано со снижением рисков безопасности и улучшением экономической ситуации.

На фоне восстановления экономической активности рынок труда потребует дополнительной рабочей силы. Высокий спрос на работников будет способствовать дальнейшему снижению безработицы и росту заработных плат.

НБУ прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 10% в текущем году, а в последующие годы будет удерживаться на уровне около 9%. В то же время, реальные зарплаты могут вырасти более чем на 11% в 2026 году и на 6–7% ежегодно в 2027–2028 годах.

Напомним, в новых жилых комплексах Ивано-Франковска планируют привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.

Автор:
Ольга Опенько