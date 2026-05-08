Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ прогнозує повернення мігрантів і зростання зарплат в Україні

мигранты
Повернення мігрантів змінить економіку України / Depositphotos

Національний банк України прогнозує поступове покращення ситуації на ринку праці у найближчі роки. Очікується скорочення безробіття, зростання зарплат і розворот міграційних тенденцій із поверненням українців з-за кордону з 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Коли українці повернуться додому

Ситуація на ринку праці в Україні поступово покращуватиметься, зокрема завдяки зміні міграційних тенденцій у найближчі роки.

За оцінками Національного банку, у 2026 році чистий відплив населення становитиме близько 0,2 млн осіб. Водночас уже з 2027 року очікується початок поступового повернення мігрантів (приблизно 0,1 млн осіб), а у 2028 році цей процес може пришвидшитися до 0,5 млн осіб. Це пов’язано зі зниженням безпекових ризиків та покращенням економічної ситуації.

На тлі відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме додаткової робочої сили. Високий попит на працівників сприятиме подальшому зниженню безробіття та зростанню заробітних плат.

НБУ прогнозує, що рівень безробіття знизиться до 10% у поточному році, а в наступні роки утримуватиметься на рівні близько 9%. Водночас реальні зарплати можуть зрости більш ніж на 11% у 2026 році та на 6–7% щороку у 2027–2028 роках.

Нагадаємо, у нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт. 

Автор:
Ольга Опенько