НБУ прогнозує повернення мігрантів і зростання зарплат в Україні

Національний банк України прогнозує поступове покращення ситуації на ринку праці у найближчі роки. Очікується скорочення безробіття, зростання зарплат і розворот міграційних тенденцій із поверненням українців з-за кордону з 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Коли українці повернуться додому

Ситуація на ринку праці в Україні поступово покращуватиметься, зокрема завдяки зміні міграційних тенденцій у найближчі роки.

За оцінками Національного банку, у 2026 році чистий відплив населення становитиме близько 0,2 млн осіб. Водночас уже з 2027 року очікується початок поступового повернення мігрантів (приблизно 0,1 млн осіб), а у 2028 році цей процес може пришвидшитися до 0,5 млн осіб. Це пов’язано зі зниженням безпекових ризиків та покращенням економічної ситуації.

На тлі відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме додаткової робочої сили. Високий попит на працівників сприятиме подальшому зниженню безробіття та зростанню заробітних плат.

НБУ прогнозує, що рівень безробіття знизиться до 10% у поточному році, а в наступні роки утримуватиметься на рівні близько 9%. Водночас реальні зарплати можуть зрости більш ніж на 11% у 2026 році та на 6–7% щороку у 2027–2028 роках.

