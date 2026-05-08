НБУ наблизив банківське регулювання до норм ЄС: що змінилось

Рада з фінансової стабільності оновила Стратегію розвитку кредитування та Стратегію розвитку іпотечного кредитування. Зміни мають посилити підтримку економіки в умовах повномасштабної війни, розширити доступ бізнесу до кредитів і наблизити банківське регулювання України до стандартів ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кредитування в Україні

Оновлення стратегій спрямоване на посилення вже досягнутого ефекту від розвитку кредитування та доповнення чинних механізмів новими рішеннями у відповідь на виклики, спричинені повномасштабною війною.

У Раді з фінансової стабільності також оцінили хід реалізації Стратегії розвитку кредитування. Наразі виконано близько 60% передбачених заходів, що вже дало позитивний результат для фінансового сектору та економіки.

Зокрема, в Україні фіксують стабільне та динамічне зростання кредитування. Крім того, розширився доступ до фінансування для критично важливих галузей, зокрема енергетики, оборонно-промислового комплексу, а також бізнесу, який працює на територіях стійкості.

У Національному банку зазначають, що регулятор не лише реалізовував передбачені стратегією заходи, а й інтегрував підтримку кредитної активності у власну систему ухвалення рішень. Зокрема, йдеться про поступове впровадження вимог до капіталу за стандартами ЄС із перехідним періодом та гнучкий підхід до використання буферів капіталу.

У результаті банківське регулювання України стало значно ближчим до європейських норм. За останні два роки рівень регуляторної еквівалентності з ЄС зріс із 49% до 78%. Водночас це не позначилося негативно на здатності банків кредитувати економіку — навпаки, темпи кредитування суттєво прискорилися.

Зауважимо, нещодавно НБУ запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.