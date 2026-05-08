Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ наблизив банківське регулювання до норм ЄС: що змінилось

кредити
Кредитування в Україні зростає високими темпами / Pexels

Рада з фінансової стабільності оновила Стратегію розвитку кредитування та Стратегію розвитку іпотечного кредитування. Зміни мають посилити підтримку економіки в умовах повномасштабної війни, розширити доступ бізнесу до кредитів і наблизити банківське регулювання України до стандартів ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кредитування в Україні

Оновлення стратегій спрямоване на посилення вже досягнутого ефекту від розвитку кредитування та доповнення чинних механізмів новими рішеннями у відповідь на виклики, спричинені повномасштабною війною.

У Раді з фінансової стабільності також оцінили хід реалізації Стратегії розвитку кредитування. Наразі виконано близько 60% передбачених заходів, що вже дало позитивний результат для фінансового сектору та економіки.

Зокрема, в Україні фіксують стабільне та динамічне зростання кредитування. Крім того, розширився доступ до фінансування для критично важливих галузей, зокрема енергетики, оборонно-промислового комплексу, а також бізнесу, який працює на територіях стійкості.

У Національному банку зазначають, що регулятор не лише реалізовував передбачені стратегією заходи, а й інтегрував підтримку кредитної активності у власну систему ухвалення рішень. Зокрема, йдеться про поступове впровадження вимог до капіталу за стандартами ЄС із перехідним періодом та гнучкий підхід до використання буферів капіталу.

У результаті банківське регулювання України стало значно ближчим до європейських норм. За останні два роки рівень регуляторної еквівалентності з ЄС зріс із 49% до 78%. Водночас це не позначилося негативно на здатності банків кредитувати економіку — навпаки, темпи кредитування суттєво прискорилися.

Зауважимо, нещодавно НБУ запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.

Автор:
Ольга Опенько