На щите: в Украину вернули тела 252 погибших

В Украину вернули тела 252 погибших в рамках репатриационных мер. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим. Следователи и эксперты проведут необходимые процедуры по установлению личностей погибших.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Тела погибших передадут на экспертизу

После возвращения тела погибших доставят в специализированные государственные учреждения. Там правоохранители и эксперты проведут необходимые исследования, чтобы установить личности погибших.

К перевозке тел и организации их передачи привлечен Объединенный центр обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины. Он координирует доставку репатриированных в соответствующие учреждения, а также передачу тел правоохранителям и специалистам судебно-медицинской экспертизы.

Кто приобщился к репатриации

Репатриационные мероприятия стали результатом совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена, структур, занимающихся вопросами пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других органов сектора безопасности и обороны.

Содействие в проведении мероприятий также оказал Международный комитет Красного Креста.

Напомним, в этом году в Украине планируется повысить зарплаты работникам системы судебно-медицинской экспертизы, которые работают с репатриированными телами погибших.