Гуменюк пояснила, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, щоб тиснути на сили оборони та Україну в цілому. Але, зрозумівши, що накоїли самі евакуюються.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому", - зазначила вона.

За її словами, окупанти вже не мають сил чекати звідки почнеться контрнаступ України і таким чином намагалися спровокувати певну ситуацію.

"Зрозумівши, що вони накоїли вже самі евакуюються, тому що в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. І відповідно основне затоплення припаде саме туди", - повідомила Гуменюк.

Вона додала, що розгорнуто техногенний штаб в обласній адміністрації і закликала місцеве населення не піддаватися паніці і евакуюватися.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.