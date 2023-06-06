У Міненерго відповіли, чи вплинув підрив Каховської ГЕС на роботу енергосистеми

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС наразі не вплинув на стабільну роботу енергосистеми.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Експертами Міненерго та "Укргідроенерго" вивчається потенційний вплив катастрофи на обсяг гідрогенерації. Фактичний рівень виробленої електроенергії поки відповідає запланованому", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для Запорізької АЕС немає, експерти постійно моніторять ситуацію.

Міненерго попереджає, що через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів, можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

Також уночі ворог завдав масованого ракетного удару по всій території країни. Через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи.

Водночас через обстріли є знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж, внаслідок чого загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За інформацією відомства, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1031 МВт*год. Експорт до Польщі - 1800 МВт*год.

За добу обсяг газу в українських сховищах зріс на понад 24 мільйони кубометрів. Запаси блакитного палива складають майже 9,7 мільярда метрів кубічних.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.