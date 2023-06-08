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Политика
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В МИД опасаются, что Путин может прибегнуть к еще худшим преступлениям без должной реакции мира на подрыв Каховской ГЭС

В МИД опасаются, что Путин может прибегнуть к еще худшим преступлениям без должной реакции мира на подрыв Каховской ГЭС
МИД Украины. Фото: ua.depositphotos.com

Если подрыв оккупантами Каховской гидроэлектростанции ограничится лишь "обеспокоенностью", это может подтолкнуть президента страны-агрессора РФ Владимира Путина к еще худшим преступлениям.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

По его словам, после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС, снова была выражена только обеспокоенность.

"Но новых карательных мер против Кремля не было. Это опасно. Это может подтолкнуть Путина к еще худшим преступлениям ", – отметил он.  

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что западные СМИ и политики не спешат жестко обвинять Россию в подрыве Каховской гидроэлектростанции потому, что хотят убедиться в этом, исследовав этот вопрос глубже ввиду его серьезности.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко