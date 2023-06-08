У МЗС побоюються, що Путін може вдатися до ще гірших злочинів без належної реакції світу на підрив Каховської ГЕС

Якщо підрив окупантами Каховської гідроелектростанції обмежиться лише "занепокоєнням", це може підштовхнути президента країни-агресора РФ Володимира Путіна до ще гірших злочинів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

За його словами, після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС знову було висловлено лише занепокоєння.

"Але нових каральних заходів проти Кремля не було. Це небезпечно. Це може підштовхнути Путіна до ще гірших злочинів", - зазначив він.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначав, що західні ЗМІ та політики не поспішають жорстко звинувачувати Росію в підриві Каховської гідроелектростанції тому що хочуть переконатися у цьому, дослідивши це питання глибше через його серйозність.

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