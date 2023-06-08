Шаг к новой ГЭС. В "Укргидроэнерго" рассказали, когда будет возможно построить перемычку на Каховском водохранилище

В Украине уже начали разрабатывать проект постройки перемычки на Каховском водохранилище. Само строительство возможно будет начать сразу после деоккупации Каховки. Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире общенационального телемарафона.

"Мы разрабатываем предварительный проект по построению перемычки, которая начнется, как только будет деоккупирована Каховка", – сказал он.

По словам Сироты, для постройки перемычки необходимо как минимум два месяца, а работать придется 24/7. После этого можно будет перекрыть водоем верхнего уровня по Каховке, а затем нужно будет делать такую же перемычку с нижнего уровня.

Это позволит откачать всю воду и увидеть последствия взрыва и демонтировать гидроэлектростанцию, чтобы построить новую.

"Нам нужно будет два месяца на верхнюю перемычку, два месяца на нижнюю перемычку. Мы перекроем, остановим этот поток воды, чтобы мы начали потихоньку накапливать Каховское водохранилище", – пояснил гендиректор "Укргидроэнерго".

Он отметил, что, по предварительным подсчетам, для постройки перемычки и демонтажа старой станции необходим год. А строительство новой станции будет длиться около пяти лет.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 8 июня, из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопление есть и в Николаевской области.

Согласно выводам экспертов, Каховская ГЭС не подлежит ремонту или восстановлению после подрыва, поэтому в "Укргидроэнерго" решили построить на ее месте новую.