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США спрямують ще $125 мільйонів на підтримку енергетичної інфраструктури України
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) має намір направити 125 мільйонів доларів на підтримку стійкості енергетичної інфраструктури України перед систематичними атаками з боку Росії.
Як йдеться у повідомленні агентства, про це оголосила на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі керівниця USAID Саманта Пауер. Фінансування здійснюватиметься в рамках ухваленого у грудні закону про додаткові асигнування Україні в 2023 році.
Кошти мають піти на закупівлю життєво важливого обладнання, включаючи додаткові газові турбіни, автотрансформатори високої напруги, обладнання для ремонту розподільчих підстанцій, а також забезпечення резервного електропостачання для систем водопостачання та централізованого теплопостачання в Києві.
Нове фінансування є доповненням до значної допомоги USAID до енергетичного сектору України, наданої з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, USAID вже поставило 1548 генераторів у 22 області України, а ще більше їх перебуває у процесі постачання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ці генератори забезпечують електрикою та опаленням школи, лікарні, центри розміщення внутрішньо переміщених осіб, підприємства централізованого теплопостачання та системи водопостачання у разі відключень електроенергії через авіаудари Росії.
Нагадаємо, що у жовтні USAID повідомило про виділення 55 мільйонів доларів на підготовку інфраструктури України до опалювального сезону, а на початку листопада - про додаткове виділення на допомогу українцям у підготовці до зими ще 25 мільйонів доларів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com