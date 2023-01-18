США спрямують ще $125 мільйонів на підтримку енергетичної інфраструктури України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) має намір направити 125 мільйонів доларів на підтримку стійкості енергетичної інфраструктури України перед систематичними атаками з боку Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як йдеться у повідомленні агентства, про це оголосила на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі керівниця USAID Саманта Пауер. Фінансування здійснюватиметься в рамках ухваленого у грудні закону про додаткові асигнування Україні в 2023 році.

Кошти мають піти на закупівлю життєво важливого обладнання, включаючи додаткові газові турбіни, автотрансформатори високої напруги, обладнання для ремонту розподільчих підстанцій, а також забезпечення резервного електропостачання для систем водопостачання та централізованого теплопостачання в Києві.

Нове фінансування є доповненням до значної допомоги USAID до енергетичного сектору України, наданої з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, USAID вже поставило 1548 генераторів у 22 області України, а ще більше їх перебуває у процесі постачання.

Ці генератори забезпечують електрикою та опаленням школи, лікарні, центри розміщення внутрішньо переміщених осіб, підприємства централізованого теплопостачання та системи водопостачання у разі відключень електроенергії через авіаудари Росії.

Нагадаємо, що у жовтні USAID повідомило про виділення 55 мільйонів доларів на підготовку інфраструктури України до опалювального сезону, а на початку листопада - про додаткове виділення на допомогу українцям у підготовці до зими ще 25 мільйонів доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com