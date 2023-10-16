У США заявили, що не можуть дозволити Україні програти війну з економічних причин

Міністр фінансів США Джанет Єллен у понеділок заявила, що підтримка України залишається "головним пріоритетом" для Сполучених Штатів і Європи. Вона зауважила, що США просто не можуть дозволити Україні програти у цій війні.

Про це пише Reuters.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність досягати успіху на полі бою", — сказала Єллен.

Вона сказала, що адміністрація Байдена налаштована підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно і боротиметься за те, щоб двопартійна більшість у Конгресі США запровадила надійну та безперервну допомогу Україні.

Єллен також сказала, що Америка безперечно може дозволити собі підтримувати як Ізраїль, так і Україну. За її словами, після зустрічі з міністрами фінансів Єврозони, президент Джо Байден подасть запит на додаткове фінансування як для України, так і для Ізраїлю, розгляд якого відбудеться одразу, як тільки у США буде "функціональна Палата представників".

Вона визнала певну опозицію в Конгресі, але висловила впевненість, що допомога США продовжиться.

"Чи є опозиція в Конгресі? Так, є. Але існує сильна двопартійна більшість, яка підтримує це. Це головний пріоритет президента, і я абсолютно вірю, що ми це зробимо", - сказала Єллен на пресконференції.

Щоб забезпечити додаткові джерела доходу, Єллен повторила, що підтримує "використання надходжень від російських суверенних активів, знерухомлених у певних розрахункових центрах для підтримки України. Минулого тижня країни "Великої семи" взяли на себе зобов'язання вивчити цю можливість.

Раніше Єллен заявила, що вважає подвоєння фінансової підтримки України найкращим способом допомогти світовій економіці.