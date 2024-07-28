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Вантажообіг через український морський коридор досяг вже 60 мільйонів тонн
За 11 місяців роботи українського морського коридору через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів.
Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.
Зазначається, що з цих 60 млн тонн - 40,6 млн тонн зернових вантажів, які було експортовано до 46 країн світу.
"Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури, у тому числі ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки", - йдеться в повідомленні АМПУ.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Наразі, згідно з повідомленням, українським коридором рухається балкер Manta Hacer з 25,2 тис. т української гуманітарної пшениці до Ємену. Це чергове судно, яке зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Додамо, що у червні вантажообіг українських портів склав 7 мільйонів тонн, що на 15% менше, ніж у травні - 8,26 мільйонів тонн, та на 29% менше, ніж у квітні - 9,91 мільйонів тонн. Однак порівняно з червнем минулого року обсяги перевалки зросли в півтора раза.
Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси
У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.
Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.
Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.
Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.