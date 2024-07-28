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Грузооборот через украинский морской коридор достиг уже 60 миллионов тонн
За 11 месяцев работы украинского морского коридора через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн. тонн товаров.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.
Отмечается, что из этих 60 млн. тонн — 40,6 млн. тонн зерновых грузов, которые были экспортированы в 46 стран мира.
"Даже несмотря на войну, и коварные обстрелы врагом портовой инфраструктуры, в том числе ангаров для сохранения агропродукции, Украина остается ключевым игроком в вопросе глобальной продовольственной безопасности мира. Особенно что касается экспорта зерновых в страны Азии и Африки", — говорится в сообщении АМПУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сейчас, согласно сообщению, по украинскому коридору движется балкер Manta Hacer с 25,2 тыс. т украинской гуманитарной пшеницы в Йемен. Это очередное судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.
Добавим, что в июне грузооборот украинских портов составил 7 миллионов тонн, что на 15% меньше, чем в мае – 8,26 миллиона тонн, и на 29% меньше, чем в апреле – 9,91 миллиона тонн. Однако по сравнению с июнем прошлого года объем перевалки вырос в полтора раза.
Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.
Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, двигающихся к морским портам или из Украины.
Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.
Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.