В Україні оновлять Експортну стратегію в умовах війни

Міністерство економіки спільно з провідними міжнародними експертними організаціями почало роботу над оновленням Експортної стратегії України в умовах війни та на період післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що через збройну агресію РФ проти України українські виробники стикнулись з багатьма викликами.

Тому в оновленій Експортній стратегії України будуть враховані зміни структури української економіки, перспективи повоєнного відновлення країни, перерозподіл ринків збуту експортної продукції, переорієнтація на нові регіони та конкретні країни, а також адаптація українського виробництва під стандарти та потреби споживачів ЄС.

Крім того, як підкреслюють в Мінекономіки, реалізація урядової програми підтримки бізнесу в рамках політики «Зроблено в Україні», також має сприяти розвитку українського експортного потенціалу

Повідомляється, що обговорення оновлення стратегії вже відбулося за участі заступника иіністра економіки України - торгового представника України Тараса Качки з залученими експертами - керівником проєкту TIPSTER Валерієм Кокотєм, представником Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Ральфом Ловаком, керівником проєктів ПРООН в Україні Максимом Бородою, консультантом ПРООН в Україні Валерієм Пекарем та директором ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимиром Власюком.

“Разом з колегами-експертами для нас важливо визначити найбільш перспективні сектори для розвитку експорто-орієнтованих виробництв товарів і послуг, оновити механізми сприяння збільшенню конкурентоспроможності українського експорту, змінити структури експорту на користь продукції з вищою доданою вартістю. Також на державному рівні передбачається сприяння структурним змінам економіки - вони будуть відображені в оновленій Експортній стратегії України», - пояснив Качка.

Як зауважують в Мінекономіки, під час зустрічі сторони обговорили методологічні підходи до оновлення Експортної стратегії України, а також домовились про подальші кроки. Надалі спільні напрацювання будуть проаналізовані експертним середовищем, бізнесом та галузевими асоціаціями, представниками державних органів та профільними експертами в Україні.

Українським експортерам дозволили подавати заявки на ліцензії онлайн

Згідно зі змінами до наказу Мінекономіки "Про порядок ліцензування експорту товарів", українські підприємці тепер мають можливість подавати документи та отримувати ліцензії на експорт у електронному форматі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Паперовий варіант подачі документів також залишається доступним.

Важливо зазначити, що під час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів здійснюється безкоштовно. Тому лист-звернення щодо оформлення ліцензії не потребує додавання гарантії сплати державного збору.

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