Українським експортерам дозволили подавати заявки на ліцензії онлайн: як це зробити

Згідно зі змінами до наказу Мінекономіки "Про порядок ліцензування експорту товарів", українські підприємці тепер мають можливість подавати документи та отримувати ліцензії на експорт у електронному форматі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що паперовий варіант подачі документів також залишається доступним.

"Робота над цифровізацією послуг, які надає держава бізнесу, одна з ключових складових дерегуляції. Нині ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. Та працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, спрощуємо сам процес отримання дозвільних документів, зменшуючи необхідну кількість документів для подачі на ліцензію", — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Щоб отримати ліцензію на експорт товарів з України онлайн, підприємці повинні подати документи через Єдиний державний вебпортал електронних послуг за посиланням. Для цього потрібно подати такі документи:



Лист-звернення з гарантією сплати державного збору. Заявку на видачу ліцензії. Копію зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма додатками та специфікаціями, засвідченими відповідно до законодавства. Додайте офіційні переклади, якщо документи укладені іноземною мовою. Експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, підписаний кваліфікованим електронним підписом Торгово-промислової палати України. Інші документи за бажанням заявника.

Після завантаження документів у електронному кабінеті, їх розгляд завершиться не пізніше ніж через 10 робочих днів. Якщо рішення буде позитивним, ліцензія з’явиться в кабінеті заявника.

Якщо підприємець бажає подати документи в паперовому вигляді, але отримати відповідь електронною поштою, це також можливо. Для цього потрібно вказати свою електронну адресу при поданні документів.

Важливо зазначити, що під час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів здійснюється безкоштовно. Тому лист-звернення щодо оформлення ліцензії не потребує додавання гарантії сплати державного збору.

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