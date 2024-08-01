Украинским экспортерам разрешили подавать заявки на лицензии онлайн: как это сделать

Согласно изменениям в приказе Минэкономики "О порядке лицензирования экспорта товаров", украинские предприниматели теперь могут подавать документы и получать лицензии на экспорт в электронном формате через Единый государственный вебпортал электронных услуг. Об этом сообщает Минэкономики.

Бумажный вариант подачи документов также остается доступным.

"Работа над цифровизацией услуг, предоставляемых государством бизнесу, одна из ключевых составляющих дерегуляции. Сейчас мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. Но работаем над аналогичным упрощением процедуры для импортеров. Кроме того, упрощаем сам процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи на лицензию", — сказала глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Чтобы получить лицензию на экспорт товаров из Украины онлайн, предприниматели должны подать документы через Единый государственный веб-портал электронных услуг по ссылке. Для этого нужно подать следующие документы:



Письмо-обращение с гарантией уплаты государственного сбора. Заявка на выдачу лицензии. Копию внешнеэкономического договора (контракта) со всеми приложениями и спецификациями, удостоверенными в соответствии с законодательством. Добавьте официальные переводы, если документы составлены на иностранном языке. Экспертный вывод с определением страны происхождения и кода товара в соответствии с УКТВЭД, подписанный квалифицированной электронной подписью Торгово-промышленной палаты Украины. Остальные документы по желанию заявителя.

После загрузки документов в электронном кабинете, их рассмотрение завершится не позднее чем через 10 рабочих дней. Если решение будет положительным, лицензия появится в кабинете заявителя .

Если предприниматель желает подать документы в бумажном виде, но получить ответ по электронной почте, это также возможно. Для этого нужно указать свой электронный адрес при подаче документов.

Важно отметить, что при действии военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров осуществляется бесплатно. Поэтому письмо-обращение по оформлению лицензии не требует добавления гарантии уплаты государственного сбора.

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