В Украине обновят Экспортную стратегию в условиях войны

Министерство экономики совместно с ведущими международными экспертными организациями начало работу над обновлением экспортной стратегии Украины в условиях войны и на период послевоенного восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что из-за вооруженной агрессии РФ против Украины украинские производители столкнулись со многими вызовами.

Поэтому в обновленной Экспортной стратегии Украины будут учтены изменения структуры украинской экономики, перспективы послевоенного восстановления страны, перераспределение рынков сбыта экспортной продукции, переориентация на новые регионы и конкретные страны, адаптация украинского производства под стандарты и потребности потребителей ЕС.

Кроме того, как подчеркивают в Минэкономики, реализация правительственной программы поддержки бизнеса в рамках политики «Сделано в Украине» также должна способствовать развитию украинского экспортного потенциала.

Сообщается, что обсуждение обновления стратегии уже состоялось при участии заместителя иниистра экономики Украины – торгового представителя Украины Тараса Качки с привлеченными экспертами – руководителем проекта TIPSTER Валерием Кокотем, представителем Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) Ральфом Ловаком, руководителем проектов ПРООН в Украине Максимом ПРООН в Украине Валерием Пекарем и директором ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимиром Власюком.

“Вместе с коллегами-экспертами для нас важно определить наиболее перспективные секторы для развития экспортно-ориентированных производств товаров и услуг, обновить механизмы содействия увеличению конкурентоспособности украинского экспорта, изменить структуры экспорта в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. Также на государственном уровне предполагается содействие структурным изменениям экономики – они будут отражены в обновленной Экспортной стратегии Украины», — пояснил Утка.

Как отмечают в Минэкономики, во время встречи стороны обсудили методологические подходы к обновлению Экспортной стратегии Украины, а также договорились о дальнейших шагах. В дальнейшем совместные выработки будут проанализированы экспертной средой, бизнесом и отраслевыми ассоциациями, представителями государственных органов и профильными экспертами в Украине.

Украинским экспортерам разрешили подавать заявки на лицензии онлайн

Согласно изменениям в приказ Минэкономики "О порядке лицензирования экспорта товаров", украинские предприниматели теперь могут подавать документы и получать лицензии на экспорт в электронном формате через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Бумажный вариант подачи документов также доступен.

Важно отметить, что при действии военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров осуществляется бесплатно. Поэтому письмо-обращение по оформлению лицензии не требует добавления гарантии уплаты государственного сбора.

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