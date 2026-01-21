Система зважування в русі WIM принесла до держбюджету майже 118 млн грн у 2025 році

Система зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) у 2025 році принесла до державного бюджету майже 118 млн грн та захистила сотні кілометрів доріг від руйнувань.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Дороги в безпеці і гроші в бюджеті

Система зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) продовжує ефективно контролювати перевантажені вантажівки та захищати дорожню інфраструктуру. Комплекси WIM фіксують перевищення допустимої ваги та габаритів транспортних засобів, що запобігає руйнуванню доріг і мостів, а також підвищує безпеку руху, наголошує пресслужба.

Особливістю системи є можливість виявляти порушників без зупинки транспортного потоку, завдяки чому рух на дорогах не сповільнюється.

За підсумками 2025 року робота WIM принесла до державного бюджету майже 118 млн грн у вигляді сплачених штрафів. Найбільше порушень у грудні було зафіксовано у Харківській області -124, Київській - 74 та Вінницькій - 40.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття, що визначають вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки вантажівок. Вся інформація про порушення передається до Центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для опрацювання та накладення штрафів.

Про WIM

Система зважування у русі (WIM) є одним із джерел наповнення державного бюджету, автоматично фіксуючи порушення габаритно-вагових норм та стягуючи штрафи.

Необхідність ремонту WIM з’явилася через зношення та механічні пошкодження, через що комплекс не виконував своїх функцій. Зокрема, не працювали спеціальні датчики, вбудовані безпосередньо в дорожнє полотно, які передають інформацію про вагу транспортного засобу.

Комплекси WIM розраховані на безперервну роботу 24/7. Вони фіксують повну вагу транспортного засобу та навантаження на кожну вісь, а також дату і час, місцезнаходження, швидкість і клас автомобіля. Дані збираються щодо всього транспортного потоку.

Перші комплекси WIM в Україні почали встановлювати у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за перші шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні. Ці кошти надходять до державного та місцевих бюджетів, сприяють фінансуванню інфраструктурних проєктів та зменшують руйнування доріг. У Житомирській області на дорогах державного значення працює чотири такі комплекси.