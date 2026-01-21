Запланована подія 2

Система взвешивания в движении WIM принесла в госбюджет почти 118 млн грн в 2025 году

Система взвешивания в движении WIM помогает пополнять бюджет / Агентство восстановления

Система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) в 2025 году принесла в государственный бюджет почти 118 млн грн и защитила сотни километров дорог от разрушений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Дороги в безопасности и деньги в бюджете

Система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) продолжает эффективно контролировать перегруженные грузовики и защищать дорожную инфраструктуру. Комплексы WIM фиксируют превышение допустимого веса и габаритов транспортных средств, что предотвращает разрушение дорог и мостов, а также повышает безопасность движения, отмечает пресс-служба.

Особенностью системы есть возможность выявлять нарушителей без остановки транспортного потока, благодаря чему движение на дорогах не замедляется.

По итогам 2025 года работа WIM принесла в государственный бюджет почти 118 млн. грн. в виде уплаченных штрафов. Наибольшее количество нарушений в декабре было зафиксировано в Харьковской области -124, Киевской - 74 и Винницкой - 40.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие, определяющих вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные грузовые знаки. Вся информация о нарушении передается в Центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для обработки и наложения штрафов.

О WIM

Система взвешивания в движении (WIM) является одним из источников наполнения государственного бюджета, автоматически фиксируя нарушение габаритно-весовых норм и взимая штрафы.

Необходимость ремонта WIM появилась из-за износа и механических повреждений, из-за чего комплекс не выполнял своих функций. В частности, не работали специальные датчики, встроенные непосредственно в дорожное полотно, передающие информацию о весе транспортного средства.

Комплексы WIM рассчитаны на непрерывную работу 24/7. Они фиксируют полный вес транспортного средства и погрузку на каждую ось, а также дату и время, местонахождение, скорость и класс автомобиля. Данные собираются по всему транспортному потоку.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре. Эти средства поступают в государственный и местные бюджеты, способствуют финансированию инфраструктурных проектов и уменьшают разрушение дорог. В Житомирской области на дорогах государственного значения работает четыре таких комплекса.

Автор:
Ольга Опенько