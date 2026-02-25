В Словакии требуют открыть дело против Фицо из-за прекращения поставок электроэнергии Украине

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру о решении премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Dennik N.

Что известно?

Отмечается, что лидер партии "Свобода и Солидарность" Бранислав Греллинг заявил, что в жалобе премьеру будут предъявлены обвинения в ряде тяжких преступлений. Речь идет, в частности, о:

злоупотребление полномочиями должностного лица;

государственная измена;

бесчеловечность;

террористический акт;

нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

Депутат Кароль Галек в свою очередь подчеркнул, что, по его мнению, словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненые после российского удара, не будет света", - привел пример последствий решения Фицо Галек.

Угрозы Словакии

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине из-за того, что Киев не возобновил поставки нефти в его страну из-за нефтепровода "Дружба".

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что вероятно прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии. не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украина, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Ранее Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.