Фицо считает, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти и ремонте "Дружбы"

Украина не заинтересована в возобновлении транзита нефти через свою территорию. Киев не планирует возобновлять поставки нефти, несмотря на нефтяной кризис в Словакии и заключенные соглашения с поставщиками.

Как информирует Delo.ua, такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем посте.

Он сообщил, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским у него создалось четкое впечатление, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины.

Разговор состоялся на фоне чрезвычайной нефтяной ситуации в Словакии. Премьер уточнил, что обращался к Президенту Зеленскому с просьбой предоставить информацию о возможном возобновлении транзита нефти, аргументируя это законным правом Словакии на импорт нефти в соответствии с подписанными соглашениями с поставщиками и решением ЕС об использовании энергоресурсов из России до конца 2027 года.

Словацкий премьер отметил, что украинская сторона отказалась от инспекции нефтепровода, которую предлагалось провести с участием экспертов Европейской комиссии и государств-членов ЕС для оценки фактического состояния повреждений или способности трубопровода обеспечивать транзит.

Президент Украины также предложил провести совместную встречу со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества. Премьер Словакии принял приглашение, однако предпочел провести встречу на территории одного из государств-членов ЕС, часто посещаемых Зеленским.

Это подтверждает, что возобновление транзита нефти через Украину остается под большим вопросом, а Словакия вынуждена искать альтернативные пути поставки энергоресурсов.

Напомним, Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине из-за того, что Киев не возобновил поставки нефти в его страну из-за нефтепровода "Дружба".

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что вероятно прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии. не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украина, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился в результате целенаправленной российской атаки 27 января.