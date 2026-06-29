Літо вигідних покупок: куди йти за знижками

Цього року сезон літніх знижок почався не з календаря, а зі стартового свистка. 11 червня стартував Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026, і український ритейл миттєво перетворив його на комерційну подію: промо під матчі запустили продуктові мережі, магазини електроніки знизили ціни на екрани й аудіо, а сервіси – на все, що допомагає пережити спекотний сезон. Розбираємося, де знижки цього літа справжні і як скласти з них максимальну вигоду.

Футбол як двигун торгівлі

Мундіаль – подія, яку ритейл любить більше за Чорну п'ятницю: вона триває п'ять тижнів і змушує покупця повертатися щодня. Для українців додався нюанс – більшість трансляцій припадає на пізній вечір і ніч, тож головною валютою стала швидкість доставки. На цьому будується, наприклад, літня кампанія "З VARUS.UA – до матчу готові": сервіс покупок VARUS.UA обіцяє привезти все для футбольного вечора до стартового свистка – опція доставки так і називається, "Якнайшвидше", а слоган кампанії не залишає двозначностей: "КОЛИ ТРЕБА – Є ВАРІК!" Доставка від VARUS.UA працює у 23 містах, зокрема через Glovo, Bolt і Нову пошту, тож географія промо ширша за мережу зі 117 супермаркетів.

Футбол тягне за собою і техніку. За даними Admitad, близько 23% усіх онлайн-транзакцій українців – це електроніка, і саме тут можна знайти одні з найбільших знижок сезону. У розпродажі "Техно-літо" мережі "Комп'ютерний Всесвіт" ціни на навушники впали до −35%, на планшети – до −25%, на смартфони й техніку Dyson – до −20%; акція триває до 31 липня, рівно під фінал чемпіонату.

Знижка чи чесна ціна: дві стратегії ритейлу

Цікаво, що не всі гравці грають у відсотки. Поки одні магазини вивішують акційні цінники, інші будують літо на форматі постійних мінімальних цін. Так працює FoRoom – магазин товарів для дому з десятирічною історією, який замість сезонних акцій тримає "топ-ціни" на найпопулярніші позиції, від телевізорів до товарів для 3D-друку. Для покупця це означає просте правило: покупцям варто порівнювати фінальну вартість товарів, а не лише розмір заявленої знижки.

Класичну модель літньої вітрини демонструє tendo.com.ua: спецпропозиції на техніку, що автоматизує побут, – роботи-пилососи, мультипечі, прилади Bosch, Samsung і Ninja. Логіка сезону зрозуміла: влітку українці традиційно інвестують у все, що звільняє час.

Літо – сезон турботи про себе

Друга велика тема літніх витрат – здоров'я. Найдинамічніша вертикаль онлайн-торгівлі минулого року був саме health-сегмент, і літні промо це підтверджують. За підрахунками, на iHerb, де зібрано понад 50 000 товарів для здоров'я від американських та європейських брендів і корейської косметики K-Beauty, замовлення їдуть в Україну за сім днів, а промокод ADMITADUA знімає 10% із чека від $50.

Показово, що до сезонних акцій уперше масово долучилися й сервіси ментального здоров'я. Згідно з дослідженням, частка українців, які звертаються до психолога, зросла з 7% у 2022 році до 17% у 2025-му, і платформи знижують поріг першого кроку: на платформі pleso діє промокод summerpleso40, який надає 40% знижки на першу консультацію. Для користувачів, які розглядають можливість звернення до фахівця, це може стати додатковим стимулом спробувати сервіс. Це одна з найбільших знижок, згаданих у цьому огляді.

Мода грає коротко

У fashion-сегменті літо – час обережних знижок: преміальні гравці бережуть позиціонування. Інтернет-магазин Modoza з понад 500 європейськими брендами від Emporio Armani до Liu Jo комунікує "сезонні пропозиції на літні колекції" з приміркою перед покупкою. А ювелірний дім TOUS, якому понад сто років, пропонує літню пропозицію на прикраси із золота 750 та 585 проб, платини 950 проби та срібла 925 – вигідні умови діють протягом сезону та регулярно оновлюються.

Що у підсумку

Український e-commerce торік зріс на 7% – до 256 млрд грн, приблизно на рівні інфляції, – і це літо з його футбольною лихоманкою має всі шанси стати для ритейлу найгарячішим періодом року. Для покупця ж правило одне: дивитися не на відсоток на ціннику, а на суму в кошику.

Розмір знижок, асортимент акційних товарів та строки проведення акцій актуальні на момент підготовки матеріалу і можуть змінюватися згідно з умовами продавців.