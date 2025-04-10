Местные бюджеты получили за три месяца на 18,4 млрд грн больше, чем в прошлом

В первом квартале 2025 года местные бюджеты получили 120 млрд. грн., что на 18,4 млрд грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть поступлений составили налог на доходы физических лиц и единый налог.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за I квартал 2025 года были:

63,9 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

19,8 млрд грн – единый налог;

10,4 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

10,2 млрд грн – плата за землю;

7,8 млрд грн – акцизный налог;

2,6 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Наибольший прирост доходов общего фонда местных бюджетов к I кварталу 2024 года зафиксирован в следующих областях:

Киевской (+24,5%),

(+24,5%), Ровенской (+24,3%),

(+24,3%), Волынской (+23,5%),

(+23,5%), Хмельницкой (+23,4%)

(+23,4%) Ивано-Франковской (+23%).

Как отметили в ведомстве, увеличение доходов в этих регионах связано преимущественно с внутренним перемещением граждан и бизнесов с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы РФ.

Соответственно, наименьший показатель доходов наблюдается в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы РФ, в частности, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

В Минфине добавили, что скорая адаптация бизнеса и власти к военным условиям позволила увеличить доходы местных бюджетов на 18,1% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Напомним, в марте 2025 года Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертовместным бюджетам на общую сумму 13,8 млрд грн. Это составляет 88,2% от запланированных на этот месяц ассигнований.