Местные бюджеты получили в марте 13,8 млрд грн трансфертов

Министерство финансов Украины в марте 2025 года обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на общую сумму 13,8 млрд. грн. Это составляет 88,2% от запланированных на этот месяц ассигнований.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, базовая дотация была перечислена в полном объеме – 2,1 млрд грн (100% к росписи ассигнований). Объем перечисленных дополнительных дотаций составил 2,0 млрд. грн., что соответствует 66,5% от запланированных показателей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду достигли 146,5 млрд грн. Это на 25,9 млрд грн больше, чем было зафиксировано на начало текущего года.

В Минфине подчеркнули, что имеющиеся ресурсы позволяют органам местного самоуправления продолжать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Напомним, в январе и феврале 2025 года расходы общего фонда госбюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 336,6 млрд. гривен. Это составляет 62,5% общего объема расходов. Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 538,2 млрд грн, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в феврале было израсходовано 324,1 млрд гривен.