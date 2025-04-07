Місцеві бюджети отримали в березні 13,8 млрд грн трансфертів

Міністерство фінансів України у березні 2025 року забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на загальну суму 13,8 млрд грн. Це становить 88,2% від запланованих на цей місяць асигнувань.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, базова дотація була перерахована в повному обсязі – 2,1 млрд грн (100% до розпису асигнувань). Обсяг перерахованих додаткових дотацій склав 2,0 млрд грн, що відповідає 66,5% від запланованих показників.

Станом на 1 квітня 2025 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами сягнули 146,5 млрд грн. Це на 25,9 млрд грн більше, ніж було зафіксовано на початок поточного року.

У Мінфіні наголосили, що наявні ресурси дозволяють органам місцевого самоврядування продовжувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Нагадаємо, у січні та лютому 2025 року видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони склали 336,6 млрд гривень. Це становить 62,5% від загального обсягу видатків. Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому було витрачено 324,1 млрд гривень.