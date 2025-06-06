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Місцеві бюджети отримали надходжень від ПДФО на 20% більше, ніж торік - Шмигаль

гроші
Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросло / Depositphotos

Податкові надходження до місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 20% порівняно з минулим роком, а від акцизного податку — на 38%.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів в п'ятницю., передає "Інтерфакс-Україна".

  Він заявив, що надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли: по ПДФО на 20%, по єдиному податку — на 13%, по платі за землю — на 14%, а по акцизному податку — на 38%.  

Прем'єр додав, що залишки на рахунках громад складають майже 160 млрд грн.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.

Також Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.

Автор:
Тетяна Бесараб