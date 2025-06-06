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У травні з держбюджету перераховано 19,7 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів

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Мінфін забезпечив перерахування трансфертів до місцевих бюджетів. / Depositphotos

Минулого місяця Міністерство фінанасів України, згідно з бюджетним законодавством, забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 19,7 млрд грн, що становить 91,6 % передбачених розписом асигнувань на травень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на на пресслужбу відомства.

З цієї суми на базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100 % до розпису асигнувань),а на додаткові дотації перераховано в сумі 3,0 млрд грн (82,8 % до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня 2025 року становлять 159,6 млрд грн, що на 39 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Що таке міжбюджетні трансферти?

Міжбюджетні трансферти— кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Вони класифікуються як: базова дотація; субвенція; реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій); додаткова дотація.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,2 трлн грн. Це на 239,6 млрд грн або 25,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук