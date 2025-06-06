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В мае из госбюджета перечислено 19,7 млрд грн трансфертов в местные бюджеты

гривна
Минфин обеспечил перечисление трансфертов в местные бюджеты. / Depositphotos

В прошлом месяце Министерство финансов Украины, согласно бюджетному законодательству, обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 19,7 млрд грн, что составляет 91,6% предусмотренных росписью ассигнований на май.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Из этой суммы на базовую дотацию перечислено в сумме 2,1 млрд грн (100% к росписи ассигнований), а на дополнительные дотации перечислено в сумме 3,0 млрд грн (82,8% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 июня 2025 года составляют 159,6 млрд грн, что на 39 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года. За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на место.

Что такое межбюджетные трансферты?

Межбюджетные трансферты — средства, которые безвозмездно и безвозвратно передаются из одного бюджета в другой.

Они классифицируются как базовая дотация; субвенция; реверсная дотация (средства, передаваемые государственному бюджету из местных бюджетов для горизонтального выравнивания налоговоспособности территорий); дополнительная дотация.

Напомним, за первые четыре месяца 2025 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 1,2 трлн грн. Это на 239,6 млрд. грн. или 25,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук