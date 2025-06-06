Местные бюджеты получили поступлений от НДФЛ на 20% больше, чем в прошлом году – Шмигаль

Налоговые поступления в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, а от акцизного налога – на 38%.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ІІІ Международном саммите городов и регионов в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что поступления в местные бюджеты по сравнению с прошлым годом выросли: по НДФЛ на 20%, по единому налогу – на 13%, по плате за землю – на 14%, а по акцизному налогу – на 38% .

Премьер добавил, что остатки на счетах общин составляют около 160 млрд грн.

Напомним, за первый квартал 2025 года плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6% или более чем на 25 млрд грн. В январе-марте прошлого года было уплачено 111 миллиардов гривен.

Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и представления.