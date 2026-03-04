В Україні стартували виплати дитячої допомоги: кому нараховують 7 та 8 тисяч гривень

Держава розпочала перерахування коштів родинам із дітьми: щомісячні виплати становлять від 7 до 8 тисяч гривень залежно від виду допомоги.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дитяча допомога

"Розпочалися виплати "дитячої допомоги". Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку", - наголосила очільник уряду.

Виплати за програмою "єЯсла" почали надходити першим отримувачам. Наразі кошти отримують 1 370 осіб. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць і нараховується у разі виходу на роботу матері, батька або опікуна після досягнення дитиною одного року. Отримані кошти можна спрямувати на оплату послуг няні, асистента або дошкільного закладу.

Водночас державну допомогу по догляду за дитиною до одного року вже перераховано понад 46 тисячам родин. Із початку цього року її розмір становить 7 тис. грн щомісяця.

Про програму "єЯсла"

В Україні з 1 січня 2026 року запрацювала програма "єЯсла", яка передбачає щомісячну цільову допомогу для працюючих батьків, що виховують дітей віком від одного до трьох років. Вона покликана компенсувати витрати на догляд за дитиною, зокрема оплату приватних садочків, послуг няні чи ФОПів, а також додаткові платні послуги у державних і комунальних садках.

Учасниками програми можуть стати матері або інші законні представники дитини, крім прийомних батьків, які фактично доглядали дитину до року, а потім вийшли на роботу на повний день. Розмір виплат становить 8 000 гривень щомісяця на одну дитину і 12 000 гривень для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Гроші нараховуються на спеціальний рахунок із "Дія.Карткою" і є цільовими: їх можна використовувати лише на оплату послуг догляду за дитиною. Переказати кошти на інший рахунок або зняти готівку неможливо.

Оформити допомогу можна через сервісний центр Пенсійного фонду України або подати заявку через застосунок "Дія".

Програма "єЯсла" спрямована на підтримку працюючих батьків і допомагає поєднувати професійну діяльність із доглядом за дитиною, зменшуючи фінансове навантаження на сім’ї.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.